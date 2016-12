Roma, 31 dic. (askanews) - Tredicesima vittoria di fila per il Chelsea di Antonio Conte. Anche nella diciannovesima giornata di campionato i blues trascinati da Willian (doppietta), i Blues piegano 4-2 lo Stoke e eguagliano il primato di 13 vittorie di fila in campionato. Il Chelsea chiude il girone d'andata con 49 punti: 16 successi, 1 pareggio e 2 k.o. Una marcia che ricorda i trionfi di Conte con la Juventus. Negli altri incontri un colpo di testa di Slimani al 20' sul cross di Albrighton regala tre punti d'oro al Leicester, ora a + 6 sulla zona retrocessione. Il Manchester United di Mourinho chiude il 2016 con il sorriso: quinto successo di fila dei Red Devils, 2-1 al Middlesbrough, e zona Champions sempre più vicina. Nella zona pericolosa, sconfitte pesanti per Sunderland e Swansea. Il Sunderland perde 4-1 sul campo del Burnley. Lo Swansea perde 3-0 in casa con il Bournemouth. Il Southampton incassa il 2-1 nel suo stadio con il WBA. In classifica Chelsea 49, Liverpool 40, Manchester City 39, Arsenal 37, Tottenham, Manchester United 36, Everton 27, Wba 26, Southampton e Bournemouth 24, Burnley 23, Watford, West Ham 22, Stoke City 21, Leicester 20, Middlesbrough 18, Cristal Palace 16, Sunderland 14, Hull City 13, Swansea 12.