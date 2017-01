Il Napoli ufficializza Pavoletti, la Juve Rincon

Acquisti in casa Genoa. Per il bianconero quadriennale al 2020

Roma, 3 gen. (askanews) - Il Napoli ufficializza Leonardo Pavoletti, la Juve fa lo stesso con Tomas Rincon. Primi colpi di mercato ufficializzati in serie A. Il presidente della società partenopea ha di fatto ufficializzato l'arrivo dal Genoa dell'attaccante, Leonardo Pavoletti, con un tweet in cui si è limitato a scrivere: "Benvenuto Leonardo". L'attaccante ha scelto il numero 32 e sta lavorando a Castel Volturno già dal 30 dicembre per smaltire i postumi di una distorsione al ginocchio sinistro. La Juventus ha ufficializzato Rincon con un contratto fino al 2020. "Juventus Football Club S.p.A. - è scritto in una nota del club - comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 1 milione al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2020", recita il comunicato bianconero".