Il Milan decolla per Doha, Galliani "Finalmente si parte"

Roma, 21 dic. (askanews) - Milan finalmente in partenza per Doha. "Noi siamo ben felici di andare a Doha - ha detto arrivando a Malpensa l'ad della società rossonera Adriano Galliani - Non c'è nessun caso. Semplicemente l'aereo che doveva arrivare non è arrivato. Ora pare esserci, quindi a posto così, partiamo". Galliani replica anche a Marchisio "Io credo bisognerebbe arrivare tutti uguali, allo stesso momento, ora più ora meno. Ma non voglio cadere in inutili polemiche. Non erano previste queste cose, ma sono successe. Il colpevole? Non c'è. Un aereo che non è arrivato. Questa è una finale importantissimo. Questa è la quarta volta che incrociamo la Juve quest'anno, è bello. Il presidente Berlusconi non fa pronostici, non si sbilancia mai. Sugli arbitri ha fatto solo una battuta. Sdrammatizziamo per favore".