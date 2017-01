Roma, 19 gen. (askanews) - Il Manchester United e' il club piu' ricco al mondo e scavalca il Real Madrid che deteneva questo record da 11 anni. Lo certifica il consueto studio Football Money League di Deloitte per il quale lo United ha fatturato 689 milioni di euro nella stagione 2015-2016, superando la societa' madrilena che ha chiuso a 620,1 milioni ed è scivolata in terza posizione scavalcata anche dal Barcellona con un fatturato di 620,2 milioni. Quarta posizione per il Bayern Monaco (591 milioni). Poi Manchester City (524,9 milioni), Psg (520,9 milioni), Arsenal (468,5 milioni), Chelsea (447,4 milioni), Liverpool (403,8) ed al decimo posto la Juventus (341,1 milioni). Quindicesima è la Roma con 218,2 milioni, 16esimo posto per il Milan (214,7 milioni), 19esima l'Inter (179,2 milioni) e 20esima la new entry Leicester di Ranieri con 172,1 milioni. Al 30esimo posto il Napoli con 142,7 milioni.