Roma, 23 feb. (askanews) - Claudio Ranieri è stato esonerato dalla guida tecnica del Leicester. Il tecnico romano, lo scorso anno eroe del Leicester City con il quale ha vinto la Premier League, non è riuscito a ripetere la splendida stagione con la squadra che naviga nei bassifondi della classifica. Cup. Appena ieri, il Leicester era uscito a testa altissima dalla sfida di andata degli ottavi di Champions, sconfitto 2-1 in casa del Siviglia. Il club ha deciso di licenziare anche i collaboratori di Ranieri, Paolo Benetti e Andrea Azzalin. "Questa sera il Leicester City Football Club ha sciolto il rapporto con il suo allenatore della prima squadra Claudio" il comunicato delle Foxes che ripercorre la storia di Ranieri alla guida della squadra: "Claudio ha portato la Foxes a raggiungere il più grande trionfo in 133 anni di storia del club quando la scorsa stagione siamo stati incoronati campioni d'Inghilterra per la prima volta. Il suo profilo è senza dubbio quello del tecnico di maggior successo di tutti i tempi del Leicester. Tuttavia, i risultati raccolti quest'anno nella stagione in corso hanno posto il club campione di Premier in una situazione di pericolo, e per ciò il Consiglio a malincuore ritiene che un cambio della guida tecnica, che sicuramente è doloroso, sia necessario per il più alto interesse del club".