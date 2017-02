Il Leicester conferma Ranieri: "Fiducia incondizionata"

Roma, 7 feb. (askanews) - Il Leicester fa quadrato attorno a Claudio Ranieri. Nonostante la pessima condizione di classifica, i campioni d'Inghilterra non mollano il tecnico romano. La società "alla luce delle ultime speculazioni" intende "chiarire in maniera assoluta il proprio incondizionato sostegno nei confronti dell'allenatore della prima squadra, Claudio Ranieri". Quanto ha fatto lo scorso anno con la vittoria del titolo non si dimentica: "anche se tutti ci rendiamo conto che bisogna migliorare, i successi ottenuti nelle ultime stagioni sono stati costruiti sulla stabilità, sull'aiuto reciproco e sulla determinazione nel superare le sfide più grandi. Tutto il club rimarrà unito intorno al suo manager e ai giocatori, siamo tutti concentrati sulle sfide future".