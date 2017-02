Il Chelsea batte 3-1 l'Arsenal e mette le mani sulla Premier

Roma, 4 feb. (askanews) - Le mani sulla Premier League di Antonio Conte. Il Chelsea ha battuto l'Arsenal per 3-1 nel derby di Londra ed ora sono dodici i punti in classifica che dividono le due squadre. A Stamford Bridge, nell'anticipo di lusso della 24ª giornata, i Blues di Antonio Conte al 13' già in vantaggio: Diego Costa colpisce la traversa con un colpo di testa, il pallone s'impenna e Marcos Alonso segna l'1-0 a porta vuota. Nella ripresa all'8' Hazard salta mezza difesa e raddoppia. Nel finale Fabregas piazza il 3-0 prima del gol della bandiera di Giroud. In attesa delle partite del pomeriggio Chelsea a 59 punti con 12 di vantaggio su Tottenham ed Arsenal, tredici su Liverpool e Manchester City.