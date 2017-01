"Ibra dopato", condannato per diffamazione ex ct atletica svedese

Roma, 9 gen. (askanews) - Ulf Karlsson, l'ex ct di atletica che aveva lanciato sospetti sulla crescita muscolare di Ibra ai tempi della Juventus, è stato condannato al pagamento di 24mila corone, circa 2500 euro, per diffamazione. Lo scorso aprile, durante un dibattito sul doping nello sport, disse: "Ibrahimovic ha preso 10 chili in sei mesi, non è fisicamente possibile" parlando apertamente in successive interviste dello svedese come "dopato". Karlsson fece poi retromarcia affermando di essersi essersi espresso "in modo impreciso e inopportuno" ma non gli è bastato per evitare querela e condanna in primo grado dal tribunale di Karlstad.