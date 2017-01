Roma, 23 gen. (askanews) - I Lakers affondano e lo fanno male nella peggior prestazione della loro storia. A Dallas i Mavericks vincono 122-73. Per i gialloviola la sconfitta più pesante di sempre per la franchigia losangelina, e con soli 73 punti totali a referto. Phoenix sbanca Toronto con 40 punti di Bledsoe. I Demver Nuggets si arrendono 111-108 a Minnesota, piegati da Karl-Anthony Towns devastante in uno show da 32 punti, 12 rimbalzi, 7 assist e 4 stoppate. Gallinari chiude con 14 punti. Golden State passeggia a Orlando battendo i Magic. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba: Orlando Magic-Golden State Warriors 98-118 Dallas Mavericks-L.A. Lakers 122-73 Toronto Raptors-Phoenix Suns 103-115 Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 111-108