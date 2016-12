I Clippers fermano San Antonio. Golden State a segno

Roma, 23 dic. (askanews) - Nella partita più attesa della serata San Antonio cade sul parquet dei Los Angeles Clippers. A fermare la marcia degli Spurs reduci da cinque vittorie consecutive è soprattutto la panchina dei Clippers. Brooklyn regge un tempo contro Golden State. Poi Curry e Durant suonano la sveglia e i Warriors passano a New York. Thompson e Durant accendono l'attacco di Golden State che produce 39 punti nel terzo quarto. New York non ha problemi contro Orlando. Rose ne segna 19 ma i Knicks passano senza problemi al Madison. La serata che appartiene a Shaquille O'Neal, cui viene ritirata la maglia per entrare nella leggenda degli Heat, regala ai tifosi di Miami una gara emozionante nella quale i padroni di casa riescono a recuperare un passivo di 19 punti e a mettere ko i Lakers. Isaiah Thomas si esalta nell'ultimo quarto e guida i Celtics al successo contro Indiana.

Questi i risultati delle partite disputate ieri sera nel campionato di basket Nba: Indiana Pacers-Boston Celtics 102-109 Brooklyn Nets-Golden State Warriors 101-117 New York Knicks-Orlando Magic 106-95 Miami Heat-L.A. Lakers 115-107 L.A. Clippers-San Antonio Spurs 106-101