I 75 anni di Dino Zoff. Auguri social da tutto lo sport

Roma, 28 feb. (askanews) - Il mondo dello sport rende omaggio a Dino Zoff. Il grande portiere della Juventus e della Nazionale oggi compie 75 anni ed i social si scatenano con gli auguri dei grandi interpreti del calcio italiano ma anche di semplici tifosi. "Un portiere incredibile che ha incarnato perfettamente lo stile Juve. Buon compleanno Dino #Zoff!", scrive la Juventus sul suo profilo twitter che aggiunge "Lo stile Juve? Lo riassume bene la Leggenda Dino #Zoff, che oggi compie 75 anni". Non potevano mancare gli auguri della Nazionale italiana: "Presenze in #Nazionale: 112. Campione del Mondo 1982. Campione d'Europa 1968. Buon compleanno a Dino #ZOFF che oggi compie 75 anni!". Il Coni scrive "Un gigante dello sport, uno dei più grandi portieri nella storia del calcio. Buon compleanno a Dino #Zoff! #28febbraio @Vivo_Azzurro". Friulano di Mariano del Friuli, Dino Zoff ha vinto con l'Italia il Mondiale del 1982, l'Europeo del 1968, ha indossato la maglia azzurra in 112 partite, detenendo il record di imbattibilità: 1.142 minuti. Con la Juventus ha vinto sei scudetti, due Coppa Italia e una Coppa Uefa. "Tanti auguri Dino #Zoff, icona del calcio mondiale", scrive la Lazio su Twitter, formazione che ha allenato assieme alla Juventus e la Fiorentina. Come giocatore ha esordito nell'Udinese il 24 settembre 1961, poi Mantova, Napoli e Juventus. Il numero uno azzurro nel 2012 è entrato a far parte della 'Hall of Fame' del calcio italiano tra i veterani. Auguri anche dal Genoa: "Buon compleanno n. 75 a Dino #Zoff, campione del mondo e leggenda del calcio italiano".