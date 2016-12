Houston torna a vincere, LeBron guida Cleveland

Roma, 22 dic. (askanews) - DeMarcus Cousins guida, con 21 punti, Sacramento alla seconda vittoria consecutiva, passando in casa dei Jazz. Houston contro San Antonio si mette la sconfitta alle spalle: I Rockets, passano sui Suns, centrano l'undicesimo successo nelle ultime 12 gare, con 27 punti di Harden. Chicago conferma di non essere squadra continua e cade in casa contro Washington guidata da 23 punti di Wall. Dopo i 46 punti contro gli Hawks Russell Westbrook si ripete, prendendo per mano Oklahoma per accompagnarli al successo sui Pelicans grazie a una super prestazione da 42 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Continua il brutto momento dei Pistons che, sul parquet di casa, subiscono la quarta sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 5 uscite. Minnesota passa sul parquet di Atlanta, quarta sconfitta consecutiva per Portlandbattuta al fotofinish da Dallas con 28 di Barnes. Per Cleveland i 31 punti di Kyrie e i 29 di LeBron stendono i Bucks. Nel finale espulso Jefferson. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba:

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 113-102 Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 84-92 Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 86-98 Chicago Bulls-Washington Wizards 97-107 New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 110-121 Utah Jazz-Sacramento Kings 93-94 Phoenix Suns-Houston Rockets 111-125 Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 95-96