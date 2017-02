Higuain: "Juve come il Real ma qui non ti fischiano"

Roma, 2 feb. (askanews) - "La Juve è come il Real Madrid: sono squadre che ti insegnano a vincere". Parola di Gonzalo Higuain che ha rilasciato una intervista all'emittente spagnola Onda Cero ed ha parlato anche di Real Madrid-Napoli che si affronteranno negli ottavi di Champions League. "Sono molto legato ad entrambe le squadre. La squadra di Sarri sta cercando di imparare è vuole migliorare. Ho amici da entrambe le parti: spero che vinca il migliore" . In Champions anche Juventus-Porto e Higuain ritroverà Casillas, suo ex compagno di squadra a Madrid: "Se dovesse capitarmi, certo che tirerei un rigore a Casillas. È bello fare gol ai migliori". Sulle differenze tra i tifosi della Juve e quelli del Real tira una stoccata ai blancos. "Qui il pubblico non è così esigente come al Real: non è nella cultura dei tifosi juventini fischiare i propri giocatori". Poi puntualizza su Messi e Cristiano Ronaldo: "Non ho mai detto che Messi e Cristiano non segnerebbero tanto in Italia. Ho detto che sarebbe una bella sfida...".