Higuain: "Il ritorno al San Paolo? Sono tranquillissimo"

Roma, 30 gen. (askanews) - "Il ritorno al San Paolo? Io sono tranquillissimo. Sarà una gara speciale e queste sono cose che nel calcio possono capitare. Ovviamente per me sarà un ritorno speciale quello a Napoli e non sono nervoso perché sarebbe peggio. Gonzalo Higuain parla così del suo imminente ritorno a Napoli da avversario, dopo tre stagioni in maglia azzurra e il record di gol in Serie A. Ai microfoni di "Premium Sport" l'attaccante della Juventus parla anche della sua nuova avventura in bianconero: "La mia Juve non si sta stancando di vincere, siamo in un bel momento ma non dobbiamo rilassarci. Domenica contro l'Inter avremo una partita importantissima, rispettiamo molto la squadra di Pioli ma vogliamo allungare la nostra striscia di successi interna. La vittoria contro il Sassuolo è stato un bel segnale di forza, non potevamo fallire due volte di fila fuori casa". Dei tifosi della Juventus invece dice: "Sono felice di come stiano andando le cose perché sto imparando anche molto dall'allenatore e dai compagni. Sono veramente felice di essere alla Juventus che ha una scoietà e dei tifosi straordinari. Il record personale di gol consecutivi? Il mio primo obiettivo è aiutare la squadra a vincere anche se l'attaccante vive per il gol".