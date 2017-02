Hamsik: "Tristi per aver perso ma proveremo a qualificarci"

Roma, 16 feb. (askanews) - Il giorno dopo la sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions, torna a parlare il capitano del Napoli, Marek Hamsik. "Siamo tristi per aver perso, ma continueremo a provare a qualificarci. In questo senso il gol di ieri è molto importante. Tutto è possibile nel match di ritorno - dice lo slovacco sul suo sito - nei primi secondi di partita il Real Madrid ha subito attaccato e Reina ha fatto una parata superba, poi siamo riusciti a prendere il comando. Per una decina di minuti poi abbiamo sofferto. Nella ripresa loro hanno segnato due gol nei primi cinque minuti e ne siamo rammaricati, anche perché noi abbiamo sfiorato il gol del 2-3 più volte. Abbiamo giocato già tante partite in cui ci siamo espressi sicuramente meglio. Non dobbiamo dimenticare però che abbiamo giocato contro una delle migliori squadre al mondo".