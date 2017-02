La squadra ancora bloccata in Portogallo

Roma, 23 feb. (askanews) - Slitta il rientro della Juventus a Torino. La partenza da Oporto, prevista per le 11, è slittata alle 14.45 a causa di un guasto tecnico al charter che avrebbe dovuto portare i bianoneri a Torino. La Juventus avrebbe dovuto allenarsi nel primo pomeriggio a Vinovo in vista della partita contro l'Empoli in programma sabato alle 20:45.