Green tripla doppia speciale: recuperi, rimbalzi e assist

Roma, 11 feb. (askanews) - Con una tripla doppia sui generis (10 recuperi, 12 rimbalzi e 10 assist) e soli 4 punti a referto, Draymond Green guida i Warriors al successo a Memphis. Dopo la sconfitta subita da Cleveland ripartono i Washington Wizards. che superano gli Indiana Pacers trovando la il 18esimo successo casalingo nelle ultime 19 uscite. La coppia Wall-Gortat guida il match. New York continua la sua crisi. A passare al Madison Square Garden dopo la vicenda Oakley arrestato in piena partita, Denver ottiene il successo con 40 punti di Jokic. Gallinari ancora fuori. Miami passa a Brooklyn con 26 punti di Johnson e i Los Angeles Lakers rendono ancor più dura la crisi di Milwaukee nonostante i 41 punti di Antetokounmpo. Gli Spurs sbancano Detroit con 32 punti di Leonard. New Orleans supera agevolmente in trasferta Minnesota. Superprova di Davis con 42 punti. Chicago perde inaspettatamente a Phoenix . A decidere il match Booker (27) e Bledsoe (23). Vittoria al fotofinish di Sacramento su Atlanta dopo aver recuperato un gap di 22 punti. Decide un canestro di Collison a 3" dalla fine. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Brooklyn Nets-Miami Heat 99-108 New York Knicks-Denver Nuggets 123-131 Detroit Pistons-San Antonio Spurs 92-103 Milwaukee Bucks-L.A. Lakers 114-122 Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 107-122 Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 106-122 Washington Wizards-Indiana Pacers 112-107 Sacramento Kings-Atlanta Hawks 108-107 Phoenix Suns-Chicago Bulls 115-97