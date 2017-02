GoldenState a gonfie vele con Curry e Durant

Roma, 3 feb. (askanews) - Curry-Durant danno spettacolo ed i Golden State Warriors centrano la dodicesima vittoria delle ultime tredici contro i Los Angeles Clippers in trasferta. Suicidio Houscon contro Atlanta. Non bastano i 41 di Harden. Decisivi i 33 di Hardaway. Washington tritasassi in casa: sedicesimo successo consecutivo. Anche i Lakers vanno ko. Un buon secondo tempo basta e avanza agli Spurs per avere ragione sui 76ers e per regalare a Gregg Popovich la sua 1.127a vittoria da head coach della squadra texana. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba: Washington Wizards-L.A. Lakers 116-108 Houston Rockets-Atlanta Hawks 108-113 San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers 102-86 L.A. Clippers-Golden State Warriors 120-133