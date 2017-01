Golden State supera Cleveland con Super Thomas

Roma, 17 gen. (askanews) - Nella sfida più attesa del lunedì di Nba Golden State supera Cleveland vendicando le 4 sconfitte subìte negli ultimi 4 scontri diretti. Thompson ne fa 26, Durant 21, Curry 20. James si ferma a 20. Vince Danilo Gallinari, va ko Marco Belinelli nella nottata Nba. I Nuggets rientrando da Londra, dopo aver messo a segno 140 punti, superando Orlando e segnandone 125. Il Gallo chiude con una buona prestazione da 15 punti e 6 rimbalzi in 40 minuti, costretto a lasciare il palcoscenico del Pepsi Center al miglior Nikola Jokic (30 punti). Charlotte si inchina a Boston nella quinta sconfitta consecutiva, la settima delle ultime otto partite. Thomas segna 35 punti, Belinelli si ferma a sette. Oklahoma crolla contro i Los Angeles Clippers alla settima vittoria consecutiva. Speights 23 punti. Non bastano i 24 di Westbrook. Philadelphia vince a Milwaukee, Indiana ha la meglio sui New Orleans Pelicans con la sesta vittoria nelle ultime sette gare. Bledsoe non può far nulla con i suoi 31 punti. A Phoenix passa Utah. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

New York Knicks-Atlanta Hawks 107-108 Washington Wizards-Portland Trail Blazers 120-101 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 104-113 Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 98-95 Denver Nuggets-Orlando Magic 125-112 Boston Celtics-Charlotte Hornets 108-98 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers 126-91 Phoenix Suns-Utah Jazz 101-106 L.A. Clippers-Oklahoma City Thunder 120-98.