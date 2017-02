Golden State spazza via Sacramento, Belinelli ko a Toronto

Roma, 16 feb. (askanews) - Golden State spazza via Sacramento con una prova di forza dei suoi tre tenori: Thompson 35 punti, Durant 21, Curry 13. A Toronto gli Charlotte perde una partita già vinta: Belinelli chiude con soli 3 punti in 22'. Terza vittoria in fila, settima nelle ultime 8 uscite dei Cleveland Cavaliers che superano Indiana trascinati dai soliti LeBron James (31 punti, con 5 rimbalzi e 4 assist) Kyrie Irving (26 punti). Russell Westbrook realizza la 27esima tripla doppia stagionale (38 punti, 14 rimbalzi e 12 assist), permettendo ai suoi Thunder di superare i New York Knicks in rimonta. Passeggiata di san Antonio sul parquet degli Orlando Magic con 23 punti di Aldridge . Isaiah Thomas con i 33 punti messi a tabellino nella vittoria dei suoi Celtics sui Sixers (21-35), entra a far parte del prestigioso club dei 17 giocatori con almeno 40 gare consecutive terminate con 20 punti o più punti. Milwaukee sbanca il parquet di Brooklyn con 33 punti di Antetokounmpo. Un super primo tempo è il segreto del successo casalingo dei Pistons sui Mavericks. Houston cede a Miami nonostante i 38 punti di Harden. Scivolone casalingo per i Grizzlies che crollano sotto i colpi del miglior Solomon Hill della stagione (23 punti) e di New Orleans. Phoenix passeggia sui Los Angeles Lakers. Mennesota passa in trasferta su Denver ancora priva di Gallinari. Quarta vittoria consecutiva per i Clippers che possono godersi i giorni di pausa per l'All Star Game dopo aver ricacciato a casa gli Hawks. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Orlando Magic-San Antonio Spurs 79-107 Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 113-104 Boston Celtics-Philadelphia 76ers 116-108 Toronto Raptors-Charlotte Hornets 90-85 Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 125-129 Detroit Pistons-Dallas Mavericks 98-91 Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 91-95 Houston Rockets-Miami Heat 109-117 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 99-112 Utah Jazz-Portland Trail Blazers 111-88 Phoenix Suns-L.A. Lakers 137-101 Oklahoma City Thunder-New York Knicks 116-105 L.A. Clippers-Atlanta Hawks 99-84 Golden State Warriors-Sacramento Kings 109-86