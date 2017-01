Roma, 24 gen. (askanews) - I Golden State Warriors si arrendono a Miami. Dion Waiters eguaglia per la seconda gara consecutiva il suo massimo in carriera a quota 33 punti. I 27 di Durant non bastano. Marco Belinelli ne segna 18 con 3/4 da due punti e 2/8 da tre ma Charlotte si deve arrendere a Washington guidata dai 24 di Wall. Cleveland al tappeto per la quinta volta nelle ultime 7 uscite nonostante i 49 punti di Irving. Questa volta sorride New Orleans con 36 di Jones. Ventiduesima tripla doppia stagionale di Russell Westbrook, la 59esima in carriera che gli permette di sedersi al 5° posto "all time" nella speciale classifica, affianco a Larry Bird e a Oklahoma di violare il parquet di Utah. Los Angeles torna a vincere dopo due sconfitrte consecutive. I Clipper violano così il parquet di Atlanta. Le assenze di Gasol, Parker, alle quali si aggiungono quelle di Leonard e Ginobili, non fermano gli Spurs che vincono a Brooklyn. Milwaukee torna a vincere dopo cinque sconfitte. Batte Houston con 31 punti di Antetokounmpo. Carmelo Anthony (26 punti) gioda New York nella vittoria su Indiana. Knikcs che tornano a vincere dopo aver perso 13 delle precedenti 16 gare. Sacramento torna a vincere dopo sei sconfitte consecutive. Cousins ne segna 22 a Detroit. Questi i risultati delle partite disputate nbella notte nel campionato di basket Nba:

Charlotte Hornets-Washington Wizards 99-109 Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 86-112 Atlanta Hawks-L.A. Clippers 105-115 Miami Heat-Golden State Warriors 105-102 Detroit Pistons-Sacramento Kings 104-109 Milwaukee Bucks-Houston Rockets 127-114 New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 124-122 Indiana Pacers-New York Knicks 103-109 Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 95-97