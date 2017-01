Giudice sportivo, nessuna squalifica con prova tv per Reina

Roma, 10 gen. (askanews) - Nessuna squalifica con la prova tv per il portiere del Napoli Pepe Reina. 'Inammissibile' è quanto ha deciso il Giudice sportivo in merito al ricorso effettuato dalla Sampdoria per l'eventuale simulazione che avrebbe portato al secondo giallo e all'espulsione di Silvestre, durante l'incontro tra i blucerchati e il Napoli di sabato sera. Viene spiegato che l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste. Sono sette invece i giocatori squalificati dopo la 19° giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Bruno Alves del Cagliari e Matias Silvestre della Sampdoria. E' scattato un turno di stop per cumulo di ammonizioni per Daniele De Rossi e Antonio Rüdiger della Roma, per Marcelo Brozovic (Inter), Thiago Cionek (Palermo) e Stephan Lichtsteiner.