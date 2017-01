Giudice sportivo: Allegri graziato, Gasperini stop due giornate

Roma, 17 gen. (askanews) - Nessuna squalifica per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che è stato graziato dal giudice sportivo mentre è arrivata la stangata per il tecnico dell'Atalanta Maurizio Gasperini, fermato per due turni. L'allenatore bianconero non è stato sanzionato per la partita di domenica sera contro la Fiorentina quando è stato ripreso dalle telecamere durante un duro faccia a faccia con il quarto uomo mentre il tecnico dell'Atalanta: "Per avere, al 33° del secondo tempo - si legge nel comunicato della Lega - protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara". Fermati per un turno anche l'allenatore del Pescara Massimo Oddo mentre per il tecnico del Torino è arrivata solo una multa.

Questi invece i calciatori squalificati per una giornata: Romagnoli e Locatelli (Milan), Capuano (Cagliari), Belotti (Torino), Diousse (Empoli), Kalinic (Fiorentina), Alex Sandro e Sturaro (Juventus), Lulic (Lazio), Nunes Jesus (Roma), Palladino (Crotone), Radovanovic e Spolli (Chievo).