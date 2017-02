Giudice: 2 turni per Perisic e Icardi, torneranno contro la Roma

Roma, 6 feb. (askanews) - Puntuale è arrivata la stangata per Mauro Icardi e Ivan Perisic. Il giudice sportivo della Serie A, esaminando le gare del 23esimo turno ha squalificato i due calciatori dell'Inter che salteranno le gare contro Empoli e Bologna ma saranno disponibili per la sfida a San Siro contro la Roma. Perisic, espulso durante Juventus-Inter, paga "per avere, al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara". Icardi, invece, non espulso, paga "per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo". Un turno a Callejon (con ammenda di 10.000 euro), Cesar (Chievo), Crisetig (Crotone), Masina (Bologna), Sosa (Milan), Baselli (Torino), Bellusci (Empoli), Ceppitelli (Cagliari), Hysaj (Napoli), Izzo (Genoa), Valdifiori (Torino). Tra le societa', ammende a Bologna (10.000 euro "per ripetuti cori di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, nel corso e al termine della gara"), Pescara (1.500 euro).