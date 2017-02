Roma, 23 feb. (askanews) - "Felice per il gol, ancora di più per la vittoria". E' il tweet di Marko Pjaca dopo il successo della Juve in Champions League sul terreno del Porto. Ma non solo l'attaccante croato che ha sbloccato il match dell'Estadio Do Dragao. Dani Alves scrive sui social "Calcio insieme a un fratello è sempre meglio", postando una foto in cui esulta insieme a Paulo Dybala dopo il gol. Il pensiero social di Andrea Barzagli è quello di una "vittoria fondamentale per riprendere il cammino in Champions League". Giorgio Chiellini scrive "avanti così", Stephan Lichtsteiner posta: "2-0 contro il Porto, ma rimaniamo concentrati per la prossima partita contro l'Empoli. Complimenti a Marko e Dani per i goal"