Giampaolo: "Contro il Napoli sarà un bel banco di prova"

Roma, 6 gen. (askanews) - Inizio di 2017 in salita per la Sampdoria che domani serà giocherà nell'anticipo di campionato in casa del Napoli. Il tecnico Giampaolo però, parlando in conferenza stampa, pur rispettando l'avversario è sicuro che la sua squadra farà bene: "La squadra sul piano della salute fisica sta bene. Dal punto di vista della capacità di giocare una partita al meglio delle possibilità lo vedremo domani sera. Contro il Napoli sarà una gara impegnativa perché secondo me giochiamo contro la più bella realtà organizzativa del calcio italiano e non solo. Il Napoli è una squadra in grado di produrre un gioco offensivo di alto livello. Per noi sarà un bel banco di prova e ci darà la possibilità di capire a che punto siamo. Abbiamo l'obiettivo di stare in partita fino al 95' ". Per Giampaolo sarà fondamentale l'approccio alla gara, sin dai primi minuti: "Se non andiamo in campo con il giusto piglio ci fanno tre gol. E' fuori dubbio che bisogna avere l'attenzione che una partita di questo livello ti obbliga ad avere. Il Napoli propone un calcio offensivo ottimo, giocano un bel calcio". Domani ci sarà anche la sfida fra lei e Sarri: "Domani è una sfida fra produttori cinematografici e non fra me e Sarri. Sarri è fra i migliori allenatore d'Europa. A vedere il Napoli ci si diverte, ha mille risorse".