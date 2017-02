Germania: Philipp Lahm lascia il calcio a fine stagione

Roma, 8 feb. (askanews) - Philipp Lahm lascia il calcio a fine stagione. Il capitano del Bayern Monaco e ex della nazionale tedesca ha annunciato di aver deciso di appendere le scarpe al chiodo a 33 anni, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2018 con il Bayern Monaco. Il capitano non diventerà ds dei bavaresi: "Ho deciso che non è il momento giusto per prendere questo incarico". Il calciatore quindi ha deciso di prendersi un anno per riflettere prima di assumere incarichi dirigenziali, rifiutando così la proposta di Karl-Heinz Rummenigge di diventare il successore di Matthias Sammer. Lahm oltre ad aver vinto un Mondiale (Brasile 2014), una Champions League nel 2013, 7, Campionati tedeschi, altrettante coppe di Germania, una coppa di lega tedesca, tre Supercoppa di Germania, una Supercoppa europea e un Mondiale per club.