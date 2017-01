Genoa: Perin, rottura del crociato, campionato finito

Roma, 9 gen. (askanews) - Rottura del legamento crociato per Mattia Perin infortunatosi ieri durante la partita con la Roma. Lo annuncia in un comunicato il Genoa Cricket and Football Club. "Gli esiti degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il portiere - è scritto in una nota - hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni è previsto l'intervento chirurgico che sarà eseguito dal professor Mariani". Il 24enne portiere anche della Nazionale era tornato in campo a settembre dopo il lungo stop per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, il 9 aprile scorso, che gli aveva fatto saltare anche l'Europeo in Francia. Allora lo stop fu di sei mesi. Campionato finito.