Gasperini saluta Gagliardini: "Se va abbiamo il sostituto"

Roma, 4 gen. (askanews) - "Gagliardini va via? Che problema c'è, giocherà uno fra Grassi, Migliaccio o Melegoni". L'allenatore dell'Atalanta saluta così il pupillo nerazzurro in una dichiarazione all'Eco di Bergamo che prelude ad un prossimo trasferimento del giocatore all'Inter. L'accordo prevede un contratto fino al 2021 da 1,5 milioni a salire per il giocatore, 2 milioni per il prestito all'Atalanta, 23 per il riscatto e 3 di bonus. E sul sito del quotidiano si apre alla cessione. "Caldara, Gagliardini, Kessie, Gomez = 100 milioni di entrate per la Dea - scrive un lettore -. Cifre folli per un club di provincia e sarebbe da folli rinunciarci. Con 100 milioni della cessione di Zidane la Juventus ha ricostruito una squadra da scudetto. Se reinvestiti oculatamente nello stadio, nelle infrastrutture, nel mercato estero e nel vivaio lasciando perdere i "colpi" alla Paloschi-Comandini, possono fare la fortuna dell' Atalanta per i prossimi anni"