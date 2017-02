Gandini: "La Roma vuole continuare con Spalletti"

Roma, 13 feb. (askanews) - La Roma vuole continuare con Spalletti. Lo ha confermato ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, Umberto Gandini, amministratore delegato della socoetà giallorossa: "Col mister - ha detto - il dialogo è costante e trasparente, ci vediamo spessissimo a Trigoria. L'interesse della società è proseguire con Luciano il più a lungo possibile, c'è identità di visione su questo. Ci parleremo al momento opportuno e valuteremo insieme i presupposti per continuare insieme nel miglior modo possibile". Sul caso Nainggolan Gandini aggiunge: "Ha espresso opinioni personali e in Italia il reato d'opinione non c'è più da tempo. E lo ha fatto in una circostanza privata diventata pubblica in maniera inqualificabile ma è il rischio del mondo della comunicazione di oggi, dove tutti siamo diventati reporter". Gandini poi assicura che Totti, una volta appese le scarpette al chiodo, sarà inserito nei qudri dirigenziali del club: "Toccherà a lui decidere quale sarà il suo futuro. Ha già un accordo in essere per entrare nei quadri dirigenziali e affronteremo la questione nel momento opportuno ma è impensabile un Totti fuori dalla Roma, è un'icona del calcio italiano e mondiale". Ottimista sull'esito del progetto stadio, "sono abbastanza sicuro che il dialogo continuo con l'amministrazione ci porterà a una soluzione positiva", esprime una sua preferenza: "Vorrei che la Roma vincesse l'Europa League, è una competizione più importante di come la si descrive e un trofeo che manca nel palmares delle squadre italiane"