Gallinari super con Denver, Westbrook 45 punti

Roma, 27 gen. (askanews) - Gallinari, grazie a 25 punti e sette rimbalzi in 35 minuti, carica sulle sue spalle Denver che supera Phoenix. Preoccupa l'infortunio di Nikola Jokic. Il serbo chiude con una tripla doppia, 29 punti, 14 rimbalzi e otto assist, ma si procura un infortunio al bacino a 1'47'' dalla sirena che lo costringe a tornare negli spogliatoi. Russel Westbrook mostruoso: 45 punti per lu nella vittoria di Oklahoma con Dallas. I Pacers tornano a vincere fopo tre sconfitte consecutive. Lo fanno sul parquet dei Timberwolves. Non servono i 32 punti di Paul George. Gordon Hayward infila una prestazione da All-Star con 24 punti nella notte della sua prima convocazione in carriera alla parata delle stelle e Utah affonda Los Angeles. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 109-98 Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers 103-109 Denver Nuggets-Phoenix Suns 127-120 Utah Jazz-L.A. Lakers 96-88