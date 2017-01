Roma, 18 gen. (askanews) - I Denver Nuggets passano sul parquet dei Los Angeles Lakers con 14 punti, 5 rimbalzi e sei assist di Gallinari. Denver sempre in controllo ma la rimonta nel finale fa paura. Alla fine Barton segna 26 punti. Non bastano ai gialloviola i 24 di Williams. San Antonio senza problemi su Minnesota con 34 punti di Leonard dominatore assoluto. Colpaccio dei Mavericks che grazie alla tripla di Wesley Matthews nei secondi finali del match, strappano il terzo successo consecutivo sul campo dei Bulls. Rockets ko a Miami,. La dodicesima tripla doppia di James Harden (40 punti) non basta. La doppia doppia da 36 punti e 11 rimbalzi del solito DeRozan e il career high di Cory Jospeh, che chiude con 33 punti a referto, trascinano i Raptors contro Brooklyn. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba: Brooklyn Nets-Toronto Raptors 109-119 Miami Heat-Houston Rockets 109-103 Chicago Bulls-Dallas Mavericks 98-99 San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 122-114 L.A. Lakers-Denver Nuggets 121-127