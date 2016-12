Roma, 31 dic. (askanews) - Non bastano i 18 punti in 29 minuti di Danilo Gallinari a salvare i suoi Nuggets dalla gara tiratissima coi Sixers. La prima tripla doppia stagionale di Kevin Durant (19 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) apre alla nona vittoria nelle ultime 10 gare dei Warriors. Isaiah Thomas segna 29 punti nel 4° quarto per un nuovo career high da 52 totali e Boston supera Miami. Quarta vittoria in fila, tredicesima nelle ultime 15 uscite per San Antonio che affonda Portland. Continua il buon momento dei Pelicans che chiude il 2016 centrando un filotto di 4 successi consecutivi. Chicago cade sul parquet di Indianapolis pagando caro il bruttissimo avvio di partita. Butler ne segna 25, Non bastano i 32 di George. Antetokounmpo (25 punti 7 rimbalzi e 5 assist) non basta a Milwaukee per superare Minnesota con 31 di Wiggins. Gli Hawks trovano la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime 4, grazie ai 26 punti di Millsap e il massimo stagionale di 22 punti di Korver. Super Trey Burke, 27 punti, nella vittoria di Washington su Brooklyn. Harden superstar (30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e Houston condanna Los Angeles alla quinta sconfitta di fila, Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato Nba:

Indiana Pacers-Chicago Bulls 111-101 Washington Wizards-Brooklyn Nets 118-95 Boston Celtics-Miami Heat 117-114 New Orleans Pelicans-New York Knicks 104-92 Houston Rockets-L.A. Clippers 140-116 Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 116-99 Atlanta Hawks-Detroit Pistons 105-98 San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 110-94 Denver Nuggets-Philadelphia 76ers 122-124 Golden State Warriors-Dallas Mavericks 108-99