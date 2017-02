Roma, 27 feb. (askanews) - Doppia delusione per gli azzurri in Nba. Gallinari mette a referto 24 punti ma i suoi Nuggets vanno ko in casa contro Memphis. I Clippers trascinati da Griffin vincono in overtime allo Staples center contro i Charlotte Hornets che perde la dodicesima delle ultime quattordici. Cinque punti per Belinelli. Westbrook segna 21 dei suoi 41 punti nell'ultimo quarto di Oklahoma contro New Orleans e realizza la 29^ tripla doppia stagionale, rendendo inutili i 69 in coppia di Davis e Cousins. Vittorie importanti in trasferta per Jazz e Celtics in chiave playoff. Toronto senza Kyle Lowry, batte all'Air Canada Center Portland. San Antonio passa facile allo Staples Center contro i Lakers. Gli Spurs vincono ancora contro i Lakers e conquistano l'ottavo successo consecutivo contro i giallo-viola, il settimo in fila allo Staples Center. I Bucks acciuffano una vittoria meno scontata del previsto contro Phoenix, grazie alla tripla realizzata a 8.5 secondi dal termine da Tony Snell. Kyle Lowry non c'è per la seconda gara consecutiva, ma i Raptors vincono anche contro Portland sempre grazie al trascinante DeMar DeRozan di questa stagione, autore di 33 punti. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

L.A. Lakers-San Antonio Spurs 98-119 Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 100-96 Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 98-105 Washington Wizards-Utah Jazz 92-102 Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 112-106 Detroit Pistons-Boston Celtics 98-104 Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 118-110 L.A. Clippers-Charlotte Hornets 124-121