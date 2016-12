Galliani: "Mercato? Prima di comprare dobbiamo vendere qualcuno"

Roma, 23 dic. (askanews) - "Dalla prima vittoria sono passati 28 anni e i trofei sono 28. Adesso però sono troppo in tensione per parlare di numeri". Parla così ai microfoni di RaiSport l'ad del Milan Adriano Galliani, qualche minuto prima della sfida contro la Juventus che mette in palio la Supercoppa italiana. Intanto continua a slittare il passaggio di proprietà del club rossonero ai cinesi. "Non commento la trattativa, non ne ho mai parlato perché è compito di Fininvest e di Ses occuparsene, lascio onori e oneri a loro. Il mercato? Si è deciso che prima di comprare qualcuno - ha concluso Galliani - bisogna venderne qualcun altro, vedremo".