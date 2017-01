Roma, 2 gen. (askanews) - Roberto Gagliardini è pronto a diventare nel giro di 24-48 ore un giocatore dell'Inter anche se non è chiaro se si unirà alla formazione milanese ora o a giugno. Il ventiduenne centrocampista dell'Atalanta, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello sport, passerà alla corte di Pioli con un prestito oneroso con diritto di riscatto semplice a giugno, per un'operazione da non meno di 25-27 milioni di euro, bonus compresi.