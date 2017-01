Gagliardini: "Ho scelto l'Inter perché grandissima squadra"

Roma, 12 gen. (askanews) - Giorno di presentazione per il nuovo acquisto dell'Inter Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta si è presentato al mondo nerazzurro con una lunga diretta social dove ha risposto alle domande dei giornalisti e dei tifosi. "Per me è un giorno intenso - racconta Gagliardini - il primo di questa nuova fase della mia vita: voglio confermarmi in una squadra come l'Inter dopo aver giocato nell'Atalanta. Ho scelto l'Inter perché è una grandissima squadra e mi ha cercato più di chiunque altro. Parlando con la società ho capito quanto sia ambizioso il progetto: Suning vuole portare l'Inter in alto ed è un onore per me che mi abbiano scelto". Già in campo contro il Chievo? "Sono allenato e mi sento pronto per giocare, ma poi decide il mister". Gli viene chiesto chi è il suo modello e a chi si ispira: "Non ho le sue caratteristiche ma mi è sempre piaciuto molto Zidane. Ora però mi ispiro a Pogba, è il massimo nel ruolo in questo momento, anche se in Italia il centrocampista più forte è Pjanic".

Infine quando gli viene chiesto quali sono i suoi obiettivi non si sbilancia mentre per quanto riguarda quelli di squadra è deciso: "Guardando a questa stagione penso sia giusto puntare ai primi tre posti perché la società ci tiene tanto, mentre personalmente essere in nerazzurro è un punto di partenza. Vorrei tra 10 anni essere ancora in una big e nel giro della Nazionale".