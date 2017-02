Gagliardini: "Contro la Juventus giocheremo per fare risultato"

Roma, 2 feb. (askanews) - Sarà il primo Juventus-Inter per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è pronto per il "Derby d'Italia": "Non ho mai giocato contro la Juve, è una partita difficilissima perché giochiamo con la più forte del campionato, che lotta anche per vincere in Europa. Andiamo lì, però, per fare risultato". "Giocheremo ad armi pari - dice Gagliardini - sono convinto che possiamo fare bene. Per loro, una vittoria sarebbe un tassello importante per lo scudetto, noi in caso di successo daremmo un messaggio al campionato, perché dimostreremmo di poter essere tra le prime tre".