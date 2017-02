Gabbiadini via da Napoli, saluta tutti tranne Sarri

Roma, 1 feb. (askanews) - Manolo Gabbiadini saluta quasi tutti a Napoli e va al Southampton. Nel lungo post pubblicato sui Social l'attaccante ex Napoli oggi in Premier League ha un ricordo per i tifosi, gli ex allenatori, i direttori sportivi. Tutti meno uno, Maurizio Sarri, tecnico che gli avrebbe concesso pochissimo spazio anche quando mancavano i titolari. L'attaccante di Calcinate ha affidato a Instagram le sue sensazioni. "Ora sì - ha scritto - dopo due anni è veramente arrivato il momento di salutarsi. In Inghilterra sono pronto e felice di iniziare una nuova avventura; sono tanti i pensieri che mi invadono la mente e il cuore e metterli in ordine in poche righe non è semplice". Poi i ringraziamenti ove non c'è traccia di Sarri: "Grazie Napoli. Grazie al presidente, alla società, a Benitez, Bigon, Giuntoli, a tutti i componenti dello staff e i compagni di squadra di questi 25 mesi vissuti insieme in Italia e in Europa. Grazie ai tifosi napoletani, unici e meravigliosi, per i tantissimi messaggi che mi state inviando sui profili social, prometto che proverò a leggerli tutti". Righe scritte con il cuore: "Contento e orgoglioso di essere stato amato per quello che sono veramente dentro e fuori dal campo e non per come gli altri volevano che fossi, esuberante, sorridente per forza; nel bene e nel male sono sempre stato me stesso. Ho apprezzato tanto il vostro modo di supportarmi e di incoraggiarmi, sia nei momenti belli che in quelli meno felici e non dimenticherò mai la vostra accoglienza all'aeroporto". Nel finale una stilettata: "Un pensiero finale voglio dedicarlo anche a coloro che mi hanno spesso e volentieri criticato etichettandomi come un calciatore con poca personalità e carisma, incapace di reggere le pressioni della grande piazza e del grande club. Beh, che dire, non amo rispondere a parole ma preferisco far parlare i numeri. Nel calcio i numeri sono tutto e fotografano la realtà dei fatti, con la maglia azzurra ho realizzato 25 reti in 3119 minuti, un gol ogni 124 minuti. Ciao Napoli, è stato bello. Un abbraccio Manolo".