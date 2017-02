Frank Lampard dice addio al calcio a 38 anni

Roma, 2 feb. (askanews) - Frank Lampard dice addio al calcio. Il calciatore inglese, a 38 anni, dopo 21 anni di carriera ha annuciato con un post su Facebook di aver appeso le scarpette al chiodo: "Dopo 21 anni incredibili, ho deciso che questo è il momento giusto per chiudere la mia carriera da calciatore professionista", scrive Lampard, a lungo bandiera del Chelsea prima del trasferimento al Manchester City e dell'ultima avventura nel calcio statunitense a New York. Il centrocampista spiega di avere ricevuto "alcune offerte interessanti per continuare a giocare, in casa e all'estero, ma a 38 anni sento che è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita". "Sono immensamente fiero dei trofei che ho vinto, di avere rappresentato il mio paese per più di 100 volte e di avere segnato oltre 300 gol in carriera", aggiunge Lampard.