Roma, 29 dic. (askanews) - Il francese Alexis Pinturaault ha vinto la prima combinata stagionale a Santa caterina Valfurva con il tempo di 2'19"71, battendo l'austriaco Marcel Hirscher per 34 centesimi. Terzo posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 1"13. Quarto lo svizzero Justin Murisier, quinto il francese Victor Muffat-Jeandet e sesto l'emergente Erik Read. Per l'Italia diciottesimo Peter Fill, ventottesimo Luca De Aliprandini. Fuori nello slalom Dominik Paris, quinto dopo il superG, mentre stava attaccando per cercare di migliorare la sua posizione.

Christof Innerhofer invece è caduto a poche porte dalla conclusione del superG, dopo avere inforcato un palo in piena velocità e lamenta un probabile trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con interessamento della fascia muscolare posteriore. Già trattato dal fisioterapista Paolo Cucchetti, il quale lavora sotto stretto contatto con il dottore Andrea Panzeri della Commissione Medica Fisi, Innerhofer è ripartito da Santa Caterina Valfurva e si sottoporrà in serata ad una risonanza magnetica, seguiranno aggiornamenti.