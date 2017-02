Roma, 23 feb. (askanews) - Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno del "Rio Open", torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 29enne di Arma di Taggia, numero 45 Atp, finalista in questo torneo due anni fa, ha ceduto per 62 63, in un'ora e 19 minuti di partita, allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 25 del ranking mondiale e quinta testa di serie. La racchetta di Fognini, già buttata a terra diverse volte, stavolta ha finito per rompere un telone pubblicitario procurando a e Fabio un penalty point. Che ha reso ancora più semplice a Ramos-Vinolas archiviare l'incontro al nono gioco. Per Fognini un'occasione sprecata visto l'avversario dei quarti, il qualificato argentino Kicker.