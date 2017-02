Florenzi: domani nuova operazione, si teme rottura crociato

Roma, 16 feb. (askanews) - Nuova operazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma, domani mattina eseguirà l'artroscopia e poi dovrebbe subire un altro intervento chirurgico dopo quello dello scorso ottobre . Lunedì si è lunedì si è di nuovo fatto male mentre si allenava con la Primavera e dai primi esami la situazione è apparsa subito grave. Anche se non ci sono diagnosi ufficiali, si spera, anche se poco, che la distorsione alla fine non abbia portato la rottura del crociato ma soltanto domani si avrà la certezza di quello che, soprattutto dopo le parole di Spalletti di ieri, è un timore fondato. Molto probabilmente la stagione di Florenzi sembra terminata anche se soltanto dopo l'intevrento di domani si capiranno gli effettivi tempi di recupero.