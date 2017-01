Fiorentina: tutto fatto per l'acquisto di Saponara dall'Empoli

Roma, 28 gen. (askanews) - Subisce un'improvvisa accelerata il mercato della Fiorentina. Il ds dei viola Pantaleo Corvino ha paraticamente chiuso l'acquisto dall'Empoli di Riccardo Saponara sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Questa mattina ci sono stati i contatti decisivi tra le due società che hanno raggiunto l'intesa grazie anche al fatto che l'Empoli è molto vicino a due acquisti nello stesso ruolo: El Kaddouri (a titolo definitivo dal Napoli) e Quaison (in scadenza col Palermo, potrebbe arrivare, via Juve, in prestito per 18 mesi). Dall'affare Saponara, ci guadagnerebbe anche il Milan: quando il club rossonero vendette il giocatore ai toscani concordò con l'Empoli di tenersi il 30% da una futura rivendita, tolti però i 4 milioni che l'Empoli pagò al Milan all'epoca. La Fiorentina è vicina anche ad un altro acquisto, lo svincolato Martin Caceres, ex Juventus, che avrà il solo ostacolo del superamento delle visite mediche.