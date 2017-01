Fiorentina, megastriscione per Antognoni

Il ritorno dell'ex capitano in società celebrato al Franchi

Roma, 6 gen. (askanews) - Cinquanta metri di striscione per salutare il ritorno nella Fiorentina di Giancarlo Antognoni. "Nel firmamento di Firenze torna a brillare la magica stella, forse non la più grande, di sicuro la più bella: bentornato a casa, magnifico capitano". Questo il testo dello striscione esposto questa mattina sui cancelli dello stadio Franchi, zona ingresso tribuna autorità. La firma è quella della città di Frenze che saluta così l'ex capitano a 15 anni dall'addio. Intanto è in corso l'allenamento della squadra di Paulo Sousa a porte aperte.