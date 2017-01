Fiorentina, Giancarlo Antognoni torna nella dirigenza

Roma, 2 gen. (askanews) - La Fiorentina ha ufficializzato il ritorno nei quadri dirigenziali di Giancarlo Antognoni. La società viola ha ufficializzato il ritorno con un video su Facebook dal titolo "La leggenda torna a casa". Ieri invece, sempre attraverso i social, era stato l'ex numero 10 e capitano viola a dirsi felice per questa nuova avventura: "Per me tra pochi giorni inizia una nuova avventura con la Fiorentina e questo mi riempie di gioia, spero che insieme riusciremo a fare delle buone cose, io me lo auguro con tutto il cuore". Nel video si vedono alcuni momenti della vita di calciatore in maglia viola, con alcuni gol importanti, della carriera di Antognoni.