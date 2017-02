Roma, 24 feb. (askanews) - "Non ci sono decisioni a breve su Paulo Sousa". Parola di Andrea Della Valle, patron della Fiorentina all'indomani della cocente eliminazione dalla società viola dall'Europa League. "In questi giorni vedremo come far quadrato, come spiegare l'accaduto di questa eliminazione. Bisogna capire come è stato possibile prendere tre gol in questo modo. Sono cose su cui si confronteranno i giocatori e l'allenatore". Il 4-2 subito ieri al Franchi dal Borussia Monchengladbach pesa tantissimo ma la situazione del tecnico "è un argomento di cui non vorrei parlare a caldo. Adesso c'è da capire come uscirne da una partita che avevamo in mano". Ai tifosi che contestano dice: "Sono delusi come me, come tutti, hanno rabbia come noi, mi scuso a nome della squadra. Io non ho niente da scusarmi ma è giusto scusarsi con loro. Siamo stati mezz'ora nello spogliatoio, devo cercare di trovare fuori qualcosa di positivo dalla serata di ieri. Non si può buttare a monte tutto con un gruppo così".