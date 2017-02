Roma, 22 feb. (askanews) - Vigilia di Europa League per la Fiorentina che domani ospita al Franchi, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League il Borussia Monchengladbach. Nonostante la vittoria all'andata per 1-0 in Germania, il tecnico Sousa non si fida: "Dobbiamo essere pronti. Anche in casa vogliamo fare un'altra impresa perché il Borussia è una squadra costruita per la Champions. Cambieremo qualcosa per cercare di allinearci con quanto fatto nel secondo tempo della gara di andata". "Tatticamente ci comporteremo diversamente - continua Sousa - soprattutto in difesa. Anche a livello offensivo dobbiamo essere veloci con la circolazione e capire i momenti giusti per verticalizzare, visto che partiamo dal piccolo vantaggio del gol dell'andata. Sarebbe sbagliato cercare di gestire il vantaggio, dobbiamo segnare per passare". La Fiorentina domani sarà spinta da 25mila tifosi:"In questo momento è un buon numero, anche guardando alle altre squadre. Noi sappiamo benissimo che i nostri tifosi possono darci un 30% in più rispetto alle nostre qualità. Spero vengano in molti". Infine torna sulla sconfitta di San Sirmo contro il Milan: "Come risultato sicuramente è un passo indietro rispetto alla vittoria di Monchengladbach. Da quello che ho visto a Milano, a poco tempo trascorso dalla gara europea, dico che siamo stati spesso superiori ai nostri avversari ma non siamo riusciti a vincere. La qualità però non è mancata".