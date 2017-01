Finito il calvario di Milik, può tornare in gruppo

Roma, 12 gen. (askanews) - Arek Milik può rientrare in gruppo. A più di tre mesi dall'infortunio occorsogli in Nazionale con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, il giocatore polacco del Napoli si è sottoposto stamane ai ccontrolli del dott. Mariani che lo ha operato a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento. Il ginocchio ha reagito bene ai test effettuati nonostante anche una scivolata. Alla fine è arrivato il via libera per tornare in gruppo. "Arek è guarito - ha scritto il Napoli sul proprio profilo twitter - Può tornare ad allenarsi con il gruppo. Bentornato!"