Roma, 2 gen. (askanews) - Lunghe file e molti disagi a Napoli per la vendita dei biglietti dei settori curve e distinti per l'incontro Napoli-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 7 marzo allo stadio san Paolo. Dopo aver polverizzato in venti minuti il 29 dicembre i circa 3.000 biglietti di Tribuna, oggi era la volta dei popolari: curve (50 euro) e distinti (100 euro) per un totale di oltre 42.000 tagliandi. Una domanda enorme che arriva da tutta Italia con ricevitorie prese d'assalto non solo a Napoli ma in tutta la penisola. Le ricevitorie si sono attrezzate fornendo numeri alle persone in attesa con i server più volte in tilt per l'eccessiva richiesta. Inizialmente il Napoli aveva scaglionato la vendita tra distinti (9 gennaio) e curve (16 gennaio). Poi la decisione di unificare la giornata di vendita (foto napolimagazine.com).